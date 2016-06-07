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تسريب الامتحانات على «فيسبوك» يصل المغرب

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تسريب الامتحانات على «فيسبوك» يصل المغرب تسريب الامتحانات على «فيسبوك» يصل المغرب

امتحانات البكالوريا في المغرب

أعلنت مصالح الأمن الوطني لمكافحة وزجر عمليات تسريب امتحانات البكالوريا، أن الشرطة القضائية مدعومة بالمصالح الجهوية والمركزية لمكافحة الجريمة المعلوماتية، تمكنت الجمعة وصباح السبت، من توقيف 21 مشتبهًا فيه بمدن الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة وطنجة ومراكش ووجدة وفاس ومكناس وتازة وآسفي.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية للبحث، فإن الموقوفين، ومن بينهم مرشحين لامتحانات البكالوريا وطلبة بمعاهد وكليات المعلوميات، يشتبه في تورطهم في إنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مخصصة لتسريب مواضيع الامتحانات مع توفير أجوبة لها مقابل مبالغ مادية.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية المتصلة بشبكة الإنترنت، بالإضافة إلى هواتف نقالة وسماعات لاصقة تستعمل في تسهيل عملية الغش.

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