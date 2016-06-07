صور.. أمن سوهاج يعثر على سلخانة لذبح وسلخ الحمير بطهطا

أسفرت جهود ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، عقب إلقاء القبض على 4 تجار مواشي، من بينهم 3 أشقاء عن العثور على سلخانه كاملة لذبح الحمير بناحية نجع قبيصي حسين دائرة المركز، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشفت التحقيقات أن قام تاجر حمير، وشقيقاه، وتاجر من طنطا، بتجميع كمية كبيرة من الحمير، وإيهام أهالي المنطقة بتسفيرها للوجه البحري، وعندما يحل الظلام يقومون بحقن الحمير بالمخدر، وذبحها بعد كسر عنقها.

كما اكتشف رجال المباحث مقابر جماعية للحمير المسلوخة نفذها الأربعة على مدار الأيام الماضية، واحتفظوا بكميات كبيرة من جلودها داخل المنازل، وهي مملحة، بينما تم رصد بعض الحمير مفتوحة البطن، واختفاء بعض من أحشائها.

بدأت الواقعة عند تلقي اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من العميد حسين فؤاد، مأمور مركز شرطة طهطا، بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، عن قيام بعض الأهالي بتجميع كميات من الحمير، وسلخها بدائرة المركز.

وتمت مداهمة عددًا من المنازل بناحية نجع قبيصى حسانين دائرة المركز، وإلقاء القبض على “رمضان. أ” 26 سنة – عامل، ويقيم نجع قبيصي حسانين، و”بخيت. أ” 29سنة، وشهرته إبراهيم – عامل، و”كامل. أ”، 35 سنة – عامل، و”إبراهيم. ح”، 54 سنة – تاجر مواشي، ومقيم طنطا محافظة الغربية.

وتم إلقاء القبض عليهم أثناء عملية الذبح والسلح للحمير ليلًا من الساعة الوحدة صباحًا حتى الفجر، وتم ضبط 15 حمارًا مسلوخًا موجودة داخل حفرة كبيرة بالأرض الزراعية، و18 حمارًا على قيد الحياة معدة للذبح بعد تخديرها، و22 جلد مملح معدة للبيع، فضلًا عن أدوات الذبح والحفر للدفن.

وكشفت المعاينة الأولية للمنطقة وجود حفر أخر مدفون بها عددٍ أخر من الحمير داخل الأرض الزراعية جاري التنسيق مع مجلس مدينة طهطا للدفع باللوادر للكشف عنها وحصرها.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترفوا بارتكابهم الواقعة بغرض بيع الجلود، وأنهم يعملون في الأساس في تجارة الحمير، وأنهم يقومون بتجميعها من الأسواق أو التحفظ على الحمير الضالة بالشوارع، ويقومون بحقن الحمير بمخدر البنج، وعندما تفقد الوعي يقومون بكسر عنقها وسلخها والحصول على جلودها وبيعها للتاجر الذي تم ضبطه تمهيدًا لبيعها بطنطا.

وأضاف المتهمون، أن جلود الحمير تحقق ربحًا كبيرًا بالنسبة لهم.

وتم التحفظ على المتهمين والحمير الحية والنافقة، وجاري تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.