الليلة.. لقاء نادر لفؤاد المهندس وشويكار علي قناة «ماسبيرو زمان»

كتبت: إنجي لطفي

> تعرض قناة”ماسبير زمان”، اليوم الثلاثاء، لقاءًا نادرًا من منزل الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس والفنانة الكبيرة شويكار، ببرنامج “سينما القاهرة” “، فى الساعة السادسة مساءًا، والذي تقدمه ناهد جبر.

ويتطرق اللقاء الذى يُعرض حصريًا على شاشة “ماسبيرو زمان”،الدويتو الرائع الذى ساهم فى إثراء الشاشة الفضية والصغيرة، من أعمال وإستعراضات سينمائية ستبقى خالدة فى ذاكرة السينما والمشاهد المصرى والعربى، وتتخلل الحلقة كشف أسرار خاصة عن البداية الفنية، وكيف كانت هذه الرحلة السينمائية الرائعة .