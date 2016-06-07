القضاء يلاحق نيمار بسبب برشلونة

طالبت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، المحكمة العليا في البلاد بضرورة مقاضاة نجم فريق برشلونة، البرازيلي نيمار ردا سيلفا بسبب قضية” التهرب الضريبي” في صفقة انتقاله إلى برشلونة.

> ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي قوله، إن القضية تعود إلى عام 2011، عندما تورط اللاعب البرازيلي ووالده في قضية “خيانة صندوق برازيلي للاستثمار” خلال انتقاله من سانتوس إلى برشلونة.

ودعت المحكمة العليا، المكلفة بالقضايا المعقدة، بمحاكمة نيمار بـ”الفساد بين أفراد” إلى جانب والده، نيمار دا سيلفا سانتوس، والرئيس السابق لبرشلونة ساندرو روسيل والنادي باعتباره شخصا معنويا.

وطالبت المحكمة بمثول “روسيل وبرشلونة والنادي البرازيلي سانتوس ورئيسه امامها بتهمة الاحتيال”.

ويسعى التحقيق إلى معرفة إذا كان فريقا برشلونة وسانتوس تسترا على المبلغ الحقيقي للصفقة، في حين قال اللاعب البرازيلي إنه تعرض للخداع ولم يعلم شيئا عن المبلغ الحقيقي.

وكان برشلونة أعلن رسميا أن قيمة صفقة ضم نيمار هي 57 مليون يورو بينها 40 مليون يورو لعائلة اللاعب، لكن القضاء الإسباني يعتبر أن قيمة الصفقة لا تقل عن 83 مليون يورو.