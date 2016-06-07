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فى لفتة إنسانية..رجال الإطفاء ينقلون مسنا زائد الوزن للمستشفى بالسيدة زينب

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فى لفتة إنسانية..رجال الإطفاء ينقلون مسنا زائد الوزن للمستشفى بالسيدة زينب فى لفتة إنسانية..رجال الإطفاء ينقلون مسنا زائد الوزن للمستشفى بالسيدة زينب
فى لفتة انسانية، قام رجال الدفاع المدنى بالقاهرة، برئاسة اللواء جمال حلاوه مدير الإدارة، بإنزال رجل مسن فى العقد الخامس من عمره، ويعانى من السمنة والوزن الزائد، من الطابق الخامس، بمنطقة الإباجية بالسيدة زينب، بعدما استغاث بهم لنقله إلى المستشفى، وتم استدعاء سيارة إسعاف، ونقله إلى مستشفى معهد ناصر لتلقى الرعاية الصحية.

تلقى اللواء جمال حلاوة، مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من عجوز لا يستطيع النزول عبر السلم لكبر سنه من ناحية، ولزيادة وزنة لمعاناته من مرض السمنة، ويطلب نقله إلى المستشفى، وبدوره كلف رجال الحماية المدنية بالانتقال إليه، وتم إنزاله من الشقة السكنية، بالسلم الهيدروليكى الخاص بالحماية المدنية، لتنقله سيارة إسعاف إلى المستشفى.

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