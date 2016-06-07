إغلاق صفحة "شاومينج" على فيس بوك بعد تسريب امتحان اللغة الانجليزية

تعرضت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، التى سربت امتحان اللغة الإنجليزية اليوم، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإغلاق منذ قليل.

يذكر أن الصفحة قد قامت بتسريب إجابات الامتحانات قبل بدئه بأكثر من نصف ساعة، ونشرت للطلاب أسئلة متفرقة من الامتحان، وهو نفس الأمر الذى تم فى اللغة العربية، فى نفس الوقت الذى استمر فيه عدد من الصفحات تحمل نفس الاسم فى العمل.

- بالفيديو.. بعد تسريب أسئلة الإنجليزى.. طلاب يكتبون الإجابات على المناديل