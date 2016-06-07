التعليم: امتحان اللغة الانجليزية ليس به عيوب فنية أو أخطاء ويقيس فهم الطالب

أكد أعضاء اللجنة الفنية ، لواضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة الإنجليزية الدور الأول 2016 (نظام حديث) أن الامتحان كله مطابق للمواصفات الفنية، ومن داخل المنهج الدراسى .

وقالت الوزارة ، فى بيان صحفى أن الإمتحان ليس به أى غموض وفى متناول مستوى الطالب، ويقيس فهم الطالب للمفرادات اللغوية، والتراكيب اللغوية، وليس به عيوب فنية أو أخطاء لغوية، وكذلك الطباعة واضحة وسليمة وخالية من العيوب الفنية.

وبالنسبة للغة الفرنسية: أكدت اللجنة الفنية ، أن الورقة الامتحانية لمادة اللغة الفرنسية الأولى تتكون من خمسة أسئلة، خالية من الاخطاء الفنية والمطبعية، ومطابقة للمواصفات الامتحانية الواردة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، والزمن مناسب للإجابة والمراجعة .

وبالنسبة للغة الألمانية أكد تقرير اللجنة الفنية لواضعى أسئلة أن امتحان مادة اللغة الألمانية (لغة أولى) يتكون من (4) أسئلة؛ تتسم بالوضوح وتخلو من الغموض والتعقيدات اللغوية؛ كما أن القطعة تعالج أحد الموضوعات المعاصرة التى تهم الطلاب فى هذه المرحلة العمرية؛ كما أشار التقرير إلى أن طول القطعة كان مناسبًا لزمن الإجابة المخصص لها وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، وأن أسئلة الامتحان فى مجملها متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وتراعى المستويات المختلفة للطلاب فنسبة 15% من الأسئلة مناسبة للطالب المتميز.

كما أشار التقرير إلى أن الأسئلة من حيث الشكل والإخراج موزعة على وجهى ورقة امتحانية والخط واضح والطباعة والتنسيق جيد وتخلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية.

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