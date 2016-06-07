التعليم : رئيس الوزراء وجه بتصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية للثانوية

قالت وزارة التربية والتعليم ، إن المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تفقد صباح اليوم سير امتحانات الثانوية العامة .

وأوضحت الوزارة ، فى بيان صحفى ، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تفقد سير امتحانات الثانوية العامة، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم .

ووجه رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تطوير نظم الامتحانات خلال المرحلة القادمة فى ظل التطورات التكنولوجية الحديثة؛ لمواجهة التجاوزات ومحاولات الغش الإلكترونى، كما وجه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، لمعرفة إذا كانت إجابات الطلاب تسير وفق معدلاتها الطبيعية أم لا، وإخطاره بما تم فى هذا الشأن.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتوقيع أشد العقوبة على كل من يقوم بتسريب الامتحانات، سواء من داخل المنظومة التعليمية أو من خارجها.

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