إحالة الفنان أشرف زكي إلى فضيلة المفتي في «الميزان»

كتبت:إنجي لطفي

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل”الميزان”، قرارًا من المحكمة بإحالة أوراق الفنان أشرف زكي، الذي يجسد شخصية شريف مختار رجل الأعمال المعروف، إلى فضيلة المفتي، بعد إتهامه بمقتل زوجته الثانية دينا فهيم والتي تجسد دورها الفنانة ياسمين رئيس.

“الميزان”، تدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي مثير، داخل كواليس عالم الجريمة والمحاكم والمحاماة، بما يخصها من ألاعيب وخطط وقضايا مختلفة، من خلال حبكة مثيرة مليئة بالمفاجآت.

العمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد خالد مرسي، ومن بطولة غادة عادل، وباسل خياط، وأحمد فهمي، وصبري فواز، وسناء شافع .