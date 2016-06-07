عزت أبو عوف: نادم علي مشاركتي في «أيظن» و«جيم أوفر» للسبكي

كتبت:إنجي لطفي

إستضافت غدير حسان الفنان الكبير عزت أبو عوف، فى أولى حلقات برنامجها “فى اللجنة”، على راديو 9090 .

وفسَّر أبو عوف، مشاركته فى مسلسل واحد فقط خلال الموسم الرمضانى الحالى، بأنه تأثر بمرضه بشكل كبير، مما أشعره بقيمته عند الناس، لكن بعض المنتجين فقدوا الثقة فى قدرته على العودة للعمل، قائلا”لم يكن فى مقدوري أن أذهب للمنتج وأقول له عايز أشتغل” .

> وعن ندمه على المشاركة فى فيلمى السبكى “أيظن” و”جيم أوفر”، أكد أن السبكى أحد أعز أصدقائه، وأنه أنقذ السينما فى وقت ما، وصنع أفلامًا جيدة كثيرة، كما صنع أفلامًا مبتذلة، موضحًا أنه مرَّ بمحنة فقد فيها زوجته خلال تصوير”جيم أوفر”، وهذا ما أثر عليه، لكن “أيظن” لم يعجبه على المستوى الشخصى، رغم إعجاب كثير من الناس به.

ونفى عزت أبو عوف، إنسحابه من بطولة مسلسل”الدخول فى الممنوع” مع بشرى وأحمد فلوكس، رغم الإنتهاء من تصوير 70% من مشاهده، مشددًا على أن منتجى المسلسل هم من أوقفوا التصوير، وأنه كان يسأل فلوكس وبشرى كل يوم “متى سنكمل التصوير؟” .

> وأوضح أن السبب الرئيسى لإشتراكه كضيف شرف فى فيلم مصطفى قمر الجديد، أنه يحب قمر جدًّا، كما أنه يعتبر نفسه موسيقيًّا وليس ممثلًا، ويحب كذلك محمد فؤاد وتامر حسنى وعمرو دياب، ويعتبرهم إخوته الصغار أو أولاده، ويحب مساعدتهم .