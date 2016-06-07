أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رمضان في الجول – بالفيديو.. عبد الستار يحكي: مدرب تجاهلت تعليماته؟ مورينيو

Google+ Print
رمضان في الجول – بالفيديو.. عبد الستار يحكي: مدرب تجاهلت تعليماته؟ مورينيو رمضان في الجول – بالفيديو.. عبد الستار يحكي: مدرب تجاهلت تعليماته؟ مورينيو

هل في حياتك تجاهلت تعليمات مديرك عن عمد؟ كان هذا هو السؤال الذي وجهه FilGoal.com إلى نجم من نجوم الكرة المصرية، عبد الستار صبري.

لعبة في الجول تستمر معكم في رمضان. ويقدم FilGoal.com يوميا حكاية طريفة من نجوم الكرة المصرية.

وجاءت إجابة عبد الستار صبري لـFilGoal.com "نعم.. مورينيو".

مورينيو عمل مديرا فنيا لبنفيكا فترة تواجد عبد الستار صبري في الفريق البرتغالي. ولعبا سويا تحت ألوان الفريق نفسه لـ6 أشهر انتهت برحيل الثنائي كل في طريق.

قبل أن يأتي مورينيو إلى بنفيكا كان بوبورسكي النجم التشيكي الشهير يلعب كجناح وعبد الستار صبري كصانع لعب. لكن الحال تغير مع الاستثنائي.

ويحكي صبري "أصر مورينيو على تغيير مركزي. وضعني أنا على الجناح وأقحم كارل بوبورسكي في عمق الملعب".

وتابع صبري "لهذا في أول مباراة شاركت فيها معه تجاهلت تعليماته ودخلت إلى عمق الملعب وسجلت هدفا".

وأتم "وقتها قلت له كنت أنا صاحب الرأي الصحيح".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي