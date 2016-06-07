رمضان في الجول – بالفيديو.. عبد الستار يحكي: مدرب تجاهلت تعليماته؟ مورينيو

هل في حياتك تجاهلت تعليمات مديرك عن عمد؟ كان هذا هو السؤال الذي وجهه FilGoal.com إلى نجم من نجوم الكرة المصرية، عبد الستار صبري.

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وجاءت إجابة عبد الستار صبري لـFilGoal.com "نعم.. مورينيو".

مورينيو عمل مديرا فنيا لبنفيكا فترة تواجد عبد الستار صبري في الفريق البرتغالي. ولعبا سويا تحت ألوان الفريق نفسه لـ6 أشهر انتهت برحيل الثنائي كل في طريق.

قبل أن يأتي مورينيو إلى بنفيكا كان بوبورسكي النجم التشيكي الشهير يلعب كجناح وعبد الستار صبري كصانع لعب. لكن الحال تغير مع الاستثنائي.

ويحكي صبري "أصر مورينيو على تغيير مركزي. وضعني أنا على الجناح وأقحم كارل بوبورسكي في عمق الملعب".

وتابع صبري "لهذا في أول مباراة شاركت فيها معه تجاهلت تعليماته ودخلت إلى عمق الملعب وسجلت هدفا".

وأتم "وقتها قلت له كنت أنا صاحب الرأي الصحيح".