خبر في الجول – إنبي ينتظر عرض الزمالك لناصف وإبراهيم بشرط وحيد

ينتظر نادي إنبي عرضا رسميا من نادي الزمالك للتفاوض حول الاستغناء عن الظهير الأيمن أسامة إبراهيم والأيسر محمد ناصف.

ولكن النادي البترولي وضع شرطا وحيدا للتفاوض حول الثنائي.

وعلم FilGoal.com أن إنبي مرحب بالتفاوض حول اللاعبين، ولكنه وضع شرطا وحيدا هو عدم الدخول في صفقات تبادلية مع الزمالك أو أي نادي أخر هذا الموسم.

ويهتم الزمالك بخدمات أسامة إبراهيم في مركز الظهير الأيمن بينما يتنافس ناصف مع محمود وحيد ظهير مصر للمقاصة على الانتقال للزمالك (طالع التفاصيل).

وكان FilGoal.com قد علم أن الزمالك وإنبي اتفقا، عن طريق أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الأول مجدي شلبي نائب رئيس الثاني، على عقد جلسة تفاوض قبل نهاية الموسم حول اللاعبين. (طالع التفاصيل)

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