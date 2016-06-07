خبر في الجول - إنبي يقترب من ضم عمرو طارق

أصبح إنبي قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع عمرو طارق لاعب ريال بيتيس الإسباني، FilGoal.com يستطيع تأكيد ذلك.

يسعى الفريق البترولي للحصول على خدمات اللاعب الذي يريد العودة إلى مصر بعد فشل تجربة احترافه في إسبانيا، حيث لم يحصل على فرصته كاملة مع الفريق الأندلسي.

وتسري المفاوضات بشكل جيد بين إنبي واللاعب الذي رحب بالأمر، يتبقى فقط الاتفاق على المقابل المادي مع ريال بيتيس.

ورغب الزمالك في استعارة اللاعب، إلا أن مسؤولي بيتيس استبعدوا الفكرة لرغبتهم في بيعه نهائيا. (طالع التفاصيل)

وتؤكد أيضا صحيفة دياريو إشبيلية أن إنبي بات قريبا من ضم اللاعب بعدما تعثرت مفاوضات انتقاله للزمالك. (طالع التفاصيل)

ولم تنجح تجربة طارق أيضا مع كولومبس كرو الأمريكي الذي لعب له معارا من بيتيس، وهو ما جعل الأخير يستقر على التخلي عن اللاعب.

وكان بيتيس قد اشترى طارق من الجونة مقابل 300 ألف يورو.