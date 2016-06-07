خبر في الجول – ما هو موقف إنبي من الاستغناء عن أكرم توفيق وأحمد رفعت؟

هل يرحل أكرم توفيق وأحمد رفعت عن إنبي الموسم المقبل؟

تقارير صحفية وإعلامية كثيرة تحدثت عن اهتمام من الأهلي بلاعب وسط الملعب الشاب أكرم توفيق.

ولكن FilGoal.com علم أن إنبي لا يملك أي نية للاستغناء عن صاحب الـ18 عاما بأي شكل من الأشكال لأي نادي.

الشقيق الأصغر للاعب الزمالك أحمد توفيق ولاعب طلائع الجيش عبد العزيز توفيق يقدم أداء ملفت هذا الموسم في 16 ظهور بقميص الفريق البترولي.

ماذا عن أحمد رفعت؟

الجناح الذي ارتبط بالزمالك لفترة طويلة سجل هدفين وصنع أخر في 17 ظهور بقميص إنبي هذا الموسم.

في هذا الإطار علم FilGoal.com أن رفعت قد يخرج لتجربة احتراف في الدوري البرتغالي بعدما تلقى عرضا من أحد الوكلاء لتسويقه هناك.