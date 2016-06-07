أخبار سوريا..الأسد: أى طرح خارج ورقة مبادئ جنيف 3 لن تتم الموافقة عليه

قال الرئيس السورى بشار الأسد الثلاثاء، أن حل الأزمة السورية يتمثل فى تنفيذ المبادئ التى تم طرحها فى مباحثات جنيف 3، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب.

وأوضح الأسد- فى كلمة ألقاها اليوم أمام البرلمان السورى- أنه بناء على هذه المبادئ يمكن الانتقال لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعداد دستور جديد عبر لجنة دستورية مختصة، وبعد إقرار الدستور من خلال الاستفتاء يتم إجراء انتخابات برلمانية.

وأضاف الأسد أن الورقة التى قدمت فى مباحثات جنيف تتضمن مبادئ أساسية هى سيادة سوريا ووحدتها، ورفض التدخل الخارجى، ونبذ الإرهاب، ودعم المصالحات، والحفاظ على المؤسسات، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، وضبط الحدود، مؤكدا "أن أى طرح خارج هذه المبادئ لن تتم الموافقة عليه، فهذه المبادئ تشكل الأساس الحقيقى لإنجاح المحادثات وإيجاد حل (سورى- سورى) ، لكن المحادثات الفعلية لم تبدأ حتى هذه اللحظة".

وبشأن الهدنة، أكد الأسد أنها سمحت بتركيز الجهود العسكرية وتحقيق الإنجازات ومنها تحرير "تدمر" خلال فترة قصيرة من بدء الهدنة، فضلا عن تحرير عدد من المناطق فى "غوطة" دمشق، موضحا أن المشكلة لا تكمن فى الهدنة بحد ذاتها، ولكن فى كون جزء كبير من الصراع فى سوريا يعد صراع خارجى، دولى وإقليمى.

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