مجلس التعاون الخليجى يدين التفجير الإرهابى بمدينة اسطنبول

>أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف بن راشد الزياني، بشدة التفجير الإرهابي، الذى وقع اليوم الثلاثاء، فى مدينة اسطنبول التركية، واستهدف سيارة شرطة؛ ما أسفر عن مصرع عدد من رجال الأمن وجرح مدنيين أبرياء.

وأعرب "بن راشد" - فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - عن إدانة دول مجلس التعاون لهذا العمل الإرهابى الجبان، الذى يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مبدياً ثقته فى سرعة القبض على الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة المروعة، وتقديمهم للعدالة، ومعبراً عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا وللحكومة والشعب التركى، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

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