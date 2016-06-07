رفض الرضاعة وشد الأذن.. علامات تنذرك بإصابة طفلك بالتهاب بالأذن

بعض الأطفال الرضع يعانون من مشكلات بالأذن، ولكن لا يعى الكثير من الآباء والأمهات هذه الإصابة إلا بعد تفاقمها وظهور مضاعفات قوية وشديدة على الطفل.

وينصح الدكتور سيد مناع – أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة بطب الأزهر – كل أم وأب بمتابعة وملاحظة أى حركات متكررة تصدر من الطفل وعدم إهمالها دون الكشف والاطمئنان.

وأوضح الدكتور سيد مناع - فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"- أن الطفل قد تظهر عليه علامات بينة وظاهرة ولكن لا تلاحظها الأم ولا تنتبه لها قد تنذر بتعرض الطفل لمشكلة بأذنيه خاصة فى تلك المرحلة المبكرة من عمره.

وتابع أستاذ الأنف والأذن والحنجرة حديثه، مشيرا إلى بعض العلامات التى لا يستهان بها، والتى توضح تعرض الطفل لمشكلة التهاب بالأذن الوسطى تستدعى عرضة على مختص ومنها:

- يشد الطفل أذنيه ويوجه يديه إليهما على الدوام وكأنه يريد اقتلاعهما من مكانهما

>- عدم شعور الطفل بالراحة مطلقا ويشعر بالضيق دوما

>- صراخ مستمر ومتكرر من الطفل بالرغم من عدم شعوره بالجوع ولا برغبته فى تغيير الحفاض، هنا على الأم أن تشك بالأمر

>- فى حالات قليلة ونادرة قد ترتفع درجة حرارته

>- الحركة و"الفرك" الدائم

>- تحريك الدماغ كثيرا وعدم ثباتها

>- الامتناع عن الرضاعة وعدم رغبة الطفل تدريجيا فيها

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