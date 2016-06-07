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محافظ المنيا يستقبل وفد المصرى الديمقراطى لبحث تداعيات حادثة الكرم

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محافظ المنيا يستقبل وفد المصرى الديمقراطى لبحث تداعيات حادثة الكرم محافظ المنيا يستقبل وفد المصرى الديمقراطى لبحث تداعيات حادثة الكرم
استقبل اللواء طارق نصر محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، وفد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى برئاسة فريد زهران، رئيس الحزب، حيث أكد الطرفان على ضرورة تطبيق القانون فى الأزمة الأخيرة التى شهدتها قرية الكرم بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا.

ولفت رئيس الحزب إلى أن الشعب المصرى وحدة واحدة والأحداث الأخيرة لن تؤثر على هذه العلاقة، مشيرا إلى أن تطبيق القانون فى مثل هذه الحوادث هو الحل لإقامة دولة القانون.

هذا وسيزور وفد الحزب المصرى الديمقراطى مطرانية المنيا، ويلتقى الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا لبحث تداعيات الأزمة الأخيرة .

اللواء طارق نصر محافظ المنيا (1)

اللواء طارق نصر محافظ المنيا (2)


>محافظ المنيا يبحث مع رئيس القومى للمرأة أحداث "قرية الكرم"

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