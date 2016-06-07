أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

توصيل الكهرباء لـ 23 بئر زراعى بقرى درب الأربعين بالوادى الجديد بتكلفة 32 مليون جنيه

Google+ Print
توصيل الكهرباء لـ 23 بئر زراعى بقرى درب الأربعين بالوادى الجديد بتكلفة 32 مليون جنيه توصيل الكهرباء لـ 23 بئر زراعى بقرى درب الأربعين بالوادى الجديد بتكلفة 32 مليون جنيه
قال المهندس عادل عباس، رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، إنه خلال أيام سيتم إطلاق التيار الكهربائى لتشغيل 23 بئر زراعى بقرى درب الاربعين على مراحل كل مرحلة يتم تشغيل 5 أبار.

وأكد عباس، فى بيان للمحافظة اليوم، أن التيار الكهربائى سيتم إطلاقه على الشبكة الموحدة بتكلفة 32 مليون جنيه ويخدم أهالى قرى درب الأربعين المرحلة الأولى بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من السولار وتجنب الأعطال المتكررة بالآبار بسبب تأخر سيارات نقل السولار.

وأوضح عباس بأن تلك المشروعات تأتى فى إطار حرص الدولة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين خاصة القرى البعيدة وذلك تشجيعا منها لتعمير الصحراء وخلق مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة بعيدا عن الوادى الضيق.

محافظ الوادى الجديد يتابع الخطط الاحترازية لمحطات الملاريا بمراكز المحافظة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365