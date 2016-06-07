توصيل الكهرباء لـ 23 بئر زراعى بقرى درب الأربعين بالوادى الجديد بتكلفة 32 مليون جنيه

قال المهندس عادل عباس، رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، إنه خلال أيام سيتم إطلاق التيار الكهربائى لتشغيل 23 بئر زراعى بقرى درب الاربعين على مراحل كل مرحلة يتم تشغيل 5 أبار.

وأكد عباس، فى بيان للمحافظة اليوم، أن التيار الكهربائى سيتم إطلاقه على الشبكة الموحدة بتكلفة 32 مليون جنيه ويخدم أهالى قرى درب الأربعين المرحلة الأولى بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من السولار وتجنب الأعطال المتكررة بالآبار بسبب تأخر سيارات نقل السولار.

وأوضح عباس بأن تلك المشروعات تأتى فى إطار حرص الدولة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين خاصة القرى البعيدة وذلك تشجيعا منها لتعمير الصحراء وخلق مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة بعيدا عن الوادى الضيق.

محافظ الوادى الجديد يتابع الخطط الاحترازية لمحطات الملاريا بمراكز المحافظة

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