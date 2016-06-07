تعليم الوادى الجديد: 20 طالبا تغيبوا عن امتحان اللغة الإنجليزية اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، فى ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة، أن غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية، لم تتلقَ أى بلاغات عن صعوبات فى امتحان مادة اللغة الإنجليزية حتى انتهاء موعد تسليم ورقة الإجابة.

وقال الدكتور غازى البنوانى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، فى تصريحات صحفية، إن اللجان على مستوى المحافظة وعددها 9 لجان لم تتأثر بأى نوع من حالات الغش نتيجة لتسرب الامتحان وأن الامتحانات تسير فى هدوء تام داخل اللجان، ولم يتم ضبط أى حالة غش حتى الآن.

وأضاف البنوانى أنه تم حصر 20 حالة غياب فى عدد من لجان امتحان الإنجليزى على مستوى المحافظة اليوم الثلاثاء، وأن عملية الامتحان تسير وفق ما هو مخطط لها.

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