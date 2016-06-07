رئيس جامعة القناة يوافق على عقد لجنة خاصة لطالبة الصيدلة

وافق الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على عقد لجنة خاصة للطالبة إسراء أحمد عبد الله بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة وذلك بعد إجراءها عملية الزائدة الدودية بالمستشفى التخصصى للجامعة.

يذكر أن تعليمات الدكتور رئيس الجامعة بعلاج طلاب الجامعة بالمستشفى التخصصى بالمجان، كما اطمأن رئيس الجامعة ونائبه على صحة الطالبة وتقرر استكمال علاجها بالتخصصى مع إجراء المواد المتبقية من خلال لجنة خاصة بغرفتها.

من ناحية أخرى استمرت امتحانات الكليات مع ارتفاع درجات الحرارة ووفرت الجامعة مزيدا من المراوح التى غطت جميع القاعات ولجان الامتحانات واتسمت اللجان بالهدوء والالتزام.

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