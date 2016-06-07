محافظ الإسماعيلية: تسليم الأبراج السكنية البديلة للمواطنين نهاية أغسطس

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إن تسليم برجين من الأبراج السكنية البديلة لمساكن الكوكاكولا بالشيخ زايد حى ثالث الإسماعيلية والتى يجرى العمل بها حاليا سيتم فى نهاية شهر أغسطس القادم.

وأشار طاهر فى بيان له اليوم، إلى أن " البرجين " يشملان 236 وحدة سكنية جديدة مختلفة المساحات تصل جملة تكلفتها إلى نحو 85 مليون جنيها وتشمل إقامة عددا من المحلات التجارية ويقوم بالتنفيذ والإشراف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف المحافظ أنة يتابع التشطيبات النهائية للمشروع وسوف يتم تسكين 120 أسرة من الذين تم إزالة عماراتهم السكنية وعددها 6 عمارات ثبت أنها لاتصلح للإقامة وآيلة للسقوط فتم إخلاء هذه العمارات وإقامة مكانهم برجين للمواطنين وسرعة تسليم الوحدات السكنية الجديدة.

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