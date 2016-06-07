أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ذعر بين أولياء أمور فى بورسعيد بسبب تواجد سيارة إسعاف أمام لجان الامتحان

Google+ Print
ذعر بين أولياء أمور فى بورسعيد بسبب تواجد سيارة إسعاف أمام لجان الامتحان ذعر بين أولياء أمور فى بورسعيد بسبب تواجد سيارة إسعاف أمام لجان الامتحان
شهدت لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، اليوم الثلاثاء، حالة من الهلع والغضب عندما فوجئ أولياء الأمور بسيارة إسعاف تقف أمام الباب الرئيسى للجنة الامتحان، إلا أن الجهات الأمنية تدخلت ونجحت فى احتواء الأزمة التى كادت أن تحدث نتيجة حالة الصراخ التى انتابت بعض السيدات.

وعلى الفور تم نقل الطالبة "ه. ط أ" 17 سنة نتيجة تعرضها لحالة إغماء بسيارة الإسعاف إلى استقبال مستشفى بورسعيد العام، وتم تقديم الإسعافات الأولية، وغادرت حجرة الملاحظة بعد أن تماثلت للشفاء.

ومن جهة أخرى، تزاحم أولياء الأمور بعد أن أكدت بعض الطالبات صعوبة مادة اللغة الإنجليزية، خاصة بعد ما تردد عن تسريبها مثلما حدث لمادة التربية الدينية وأثناء خروجهن انهمرت الدموع الممزوجة بالصراخ والبكاء نتيجة صعوبة مادة اللغة الإنجليزية.


>بالصور.. فى ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة بالمحافظات.. تغيب 1444 طالب وإصابة رئيس لجنة ومراقب بإغماء عقب تعدى أولياء الأمور عليهما بسوهاج.. ومكتبات أسيوط تبيع إجابات الامتحان بـ10 جنيهات للسؤال
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365