ذعر بين أولياء أمور فى بورسعيد بسبب تواجد سيارة إسعاف أمام لجان الامتحان

شهدت لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، اليوم الثلاثاء، حالة من الهلع والغضب عندما فوجئ أولياء الأمور بسيارة إسعاف تقف أمام الباب الرئيسى للجنة الامتحان، إلا أن الجهات الأمنية تدخلت ونجحت فى احتواء الأزمة التى كادت أن تحدث نتيجة حالة الصراخ التى انتابت بعض السيدات.

وعلى الفور تم نقل الطالبة "ه. ط أ" 17 سنة نتيجة تعرضها لحالة إغماء بسيارة الإسعاف إلى استقبال مستشفى بورسعيد العام، وتم تقديم الإسعافات الأولية، وغادرت حجرة الملاحظة بعد أن تماثلت للشفاء.

ومن جهة أخرى، تزاحم أولياء الأمور بعد أن أكدت بعض الطالبات صعوبة مادة اللغة الإنجليزية، خاصة بعد ما تردد عن تسريبها مثلما حدث لمادة التربية الدينية وأثناء خروجهن انهمرت الدموع الممزوجة بالصراخ والبكاء نتيجة صعوبة مادة اللغة الإنجليزية.

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