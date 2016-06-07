أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. جامعة بنها تكرم الطلاب الوافدين خلال حفل ختام الأنشطة الطلابية

Google+ Print
بالصور.. جامعة بنها تكرم الطلاب الوافدين خلال حفل ختام الأنشطة الطلابية بالصور.. جامعة بنها تكرم الطلاب الوافدين خلال حفل ختام الأنشطة الطلابية
أكد الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها أن جميع طلاب الدول العربية الشقيقة محل رعاية فى وطنهم الثانى حيث يتم مراعاة ظروفهم فى الدراسة قدر الإمكان، مشيرا إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك لوضع إستراتيجية عامة للطلاب الوافدين بالجامعة

وأشار شمس الدين خلال حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم الطلاب الوافدين بالجامعة إلى أن جامعة بنها تقوم حاليا بتطوير الخدمات الخدمية واللوجستية التى يتم تقديمها للطلاب الوافدين بالجامعة لتشمل خدمات اجتماعية وثقافية والإنتقالات والإقامة والسكن الملائم والرعاية الأكاديمية ودمجهم فى الحياة الجامعية فضلا عن تيسير الدراسة والمحاضرات باستخدام التكنولوجيا الحديثة

وأضاف رئيس جامعة بنها بأننا نسعى الى مضاعفة أعداد الطلاب الوافدين والذين وصل عددهم من 400 طالب إلى 6600 من مختلف الجنسيات خلال الأربع سنوات الماضية مؤكدا بأن جامعة بنها تولى إهتماما كبيرا بالطلاب من مختلف الدول العربية الشقيقة وخاصة أبناء دولة الكويت بجميع كليات الجامعة

من جانبه أشاد الطالب جمعان الرشيدى رئيس اتحاد الطلاب الكويتيين بالقاهرة بجامعة بنها وقياداتها وأساتذتها ودورهم فى دعم ومساندة الطلاب الوافدين وأشقائهم العرب خلال دراستهم بمختلف كليات الجامعة، مشيرا إلى أن ما يحدث من إستقبال للطلاب الوافدين بجامعة بنها ليس غريب على الشعب المصرى المعروف بأهل الكرم.

ووجه الرشيدى الشكر للدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على التواصل والدعم غير المحدود للطلاب الوافدين من دولة الكويت وإزالة وتخفيف الإحساس بالغربة أثناء دراستهم بمختلف كليات جامعة بنها.

وكان الدكتور بدر العيسى وزير التربية والتعليم العالى الكويتى وعدد من أعضاء مجلس النواب والقائم بعمل سفير الكويت بالقاهرة قد كرموا الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها وتم اهدائه درع المكتب الثقافى الكويتى وذلك فى إطار احتفالات السفارة بمرور 70 عاما على إنشائه وتخريج دفعة جديدة من الطلاب الكويتين بالقاهرة بالجامعات المصرية.

حفل الانشطة الطلابية وتكريم الطلاب الوافدين بجامعة بنها (1)

حفل الانشطة الطلابية وتكريم الطلاب الوافدين بجامعة بنها (2)

حفل الانشطة الطلابية وتكريم الطلاب الوافدين بجامعة بنها (3)


>جامعة بنها تشارك فى فاعليات المؤتمر الثالث للتعليم العالى بجامعة برشلونة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم