قبل 3أيام من إنطلاقها.. مخاوف أمنية من عمليات إرهابية خلال كأس الأمم الأوروبية

تلقى ضيوف بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم المقررإنطلاق نسخته الخامسة عشر في فرنسا يوم 10 يونيو الجاري، تحذيرا إمنيا بأن الملاعب والمطاعم والساحات ومحطات القطارات هي أهداف للإرهاب.

وتستمر مباريات البطولة حتى يوم 10 يوليو المقبل، ويشارك فيها 24 منتخبا لأول مرة منذ بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 1996، التي كانت تقام بمشاركة 16 منتخبا، وسيتأهل الفائز بهذه البطولة إلى نهائيات كأس القارات 217 التي تستضيفها روسيا، وتسبق بطولة كأس العالم 2018 .

وكان رئيس جهاز المخابرات الأوكراني قد اعلن فى وقت سابق ،عن اعتقال فرنسي بحوزته 125 كيلوجرام من المتفجرات وكان يخطط لتنفيذ 15 اعتداء قبل وخلال مباريات كأس الأمم الأوروبية 2016.