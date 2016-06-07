طارق لطفي يحقق في واقعة مقتل 20 ضابطًا في «شهادة ميلاد»

كتبت: إنجي لطفي

يجسد الفنان طارق لطفي، في مسلسل”شهادة ميلاد”، الذي يبث على شاشة”ONT.V”، شخصية (على) ضابط عمليات خاصة يحقق في واقعة مقتل 20 ضابطًا، متورط فيها تجار سلاح.

ويكتشف لطفي خلال الأحداث الدرامية، أن والده الحقيقي هو الفنان سناء شافع، الذي يجسد شخصية “يحي نصير” تاجر سلاح كبير، كما يكتشف خلال أحداث المسلسل شهادة ميلاد، تثبت أن والده مصابه بالعقم، وأنه ليس ابنها.

“شهادة ميلاد” تدور قصته حول تدور أحداث القصة حول التغيرات المختلفة التي طرأت على المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد مدحت، ومن بطولة الفنان طارق لطفي، وإنجي المقدم، وصلاح عبد الله، وسناء شافع، ومفيد عاشور.