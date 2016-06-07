أولاند يدين التفجير الإرهابي في اسطنبول

أدان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بأشد العبارات الهجوم الارهابي الذي وقع، صباح اليوم الثلاثاء، في اسطنبول وأوقع وفقا لآخر حصيلة 11 قتيلا والعديد من المصابين.

> وقالت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) – في بيان لها- أن الرئيس أولاند أعرب عن تعازيه لأسر وأقارب الضحايا, مؤكدا تضامنه مع الشعب التركي.

وأكد بيان الرئاسة أن الهجوم الذي وقع اليوم يتعين أن يعزز اكثر من أي وقت مضى الإصرار المشترك على محاربة كافة أشكال الارهاب.

وكان حاكم إسطنبول واصب شاهين قد أعلن في وقت سابق أن 11 شخصا هم سبعة عناصر شرطة وأربعة مدنيين قتلوا وأصيب 36 شخصا بجروح الثلاثاء في اعتداء بسيارة المفخخة بوسط إستطنبول.

وصرح شاهين في مكان التفجير في حي بيازيد أن “سبعة شرطيين وأربعة مدنيين قتلوا في هجوم استهدف شرطة مكافحة الشغب” مضيفا أن ثلاثة من الجرحى في حالة حرجة.

وتابع أن القنبلة التي يتم التحكم بها عن بعد انفجرت في ساعة الازدحام عند مرور حافلة تنقل عناصر من شرطة مكافحة الشغب.

يشار إلى أن تركيا تعيش منذ عدة أشهر في حالة إنذار بسبب سلسلة غير مسبوقة من الاعتداءات المنسوبة إلى داعش أو إلى نشطاء من الأكراد مما أدى إلى تراجع السياحة بشكل كبير.