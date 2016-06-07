أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أولاند يدين التفجير الإرهابي في اسطنبول

Google+ Print
أولاند يدين التفجير الإرهابي في اسطنبول أولاند يدين التفجير الإرهابي في اسطنبول

فرانسوا أولاند (أرشيفية)

أدان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بأشد العبارات الهجوم الارهابي الذي وقع، صباح اليوم الثلاثاء، في اسطنبول وأوقع وفقا لآخر حصيلة 11 قتيلا والعديد من المصابين.
> وقالت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) – في بيان لها- أن الرئيس أولاند أعرب عن تعازيه لأسر وأقارب الضحايا, مؤكدا تضامنه مع الشعب التركي.

وأكد بيان الرئاسة أن الهجوم الذي وقع اليوم يتعين أن يعزز اكثر من أي وقت مضى الإصرار المشترك على محاربة كافة أشكال الارهاب.

وكان حاكم إسطنبول واصب شاهين قد أعلن في وقت سابق أن 11 شخصا هم سبعة عناصر شرطة وأربعة مدنيين قتلوا وأصيب 36 شخصا بجروح الثلاثاء في اعتداء بسيارة المفخخة بوسط إستطنبول.

وصرح شاهين في مكان التفجير في حي بيازيد أن “سبعة شرطيين وأربعة مدنيين قتلوا في هجوم استهدف شرطة مكافحة الشغب” مضيفا أن ثلاثة من الجرحى في حالة حرجة.

وتابع أن القنبلة التي يتم التحكم بها عن بعد انفجرت في ساعة الازدحام عند مرور حافلة تنقل عناصر من شرطة مكافحة الشغب.

يشار إلى أن تركيا تعيش منذ عدة أشهر في حالة إنذار بسبب سلسلة غير مسبوقة من الاعتداءات المنسوبة إلى داعش أو إلى نشطاء من الأكراد مما أدى إلى تراجع السياحة بشكل كبير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا