أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

تأجيل محاكمة متهمي «أحداث عنف دار السلام» لـ 18 يوليو

Google+ Print
تأجيل محاكمة متهمي «أحداث عنف دار السلام» لـ 18 يوليو تأجيل محاكمة متهمي «أحداث عنف دار السلام» لـ 18 يوليو

أرشيفية

مراسل «ONA»:

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار فتحي البيومي، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهمين في القضية رقم 10459 لسنة 2014 جنايات دار السلام، لجلسة 18 يوليو، وذلك لإستكمال السماع للشهود .

يٌذكر أن جلسة اليوم، قد عقدت بغرفة المداولة، واستمعت فيها المحكمة لعدد من الشهود .

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين وعددهم 2، أنهما بتاريخ 14 أغسطس 2014، استعرضا القوة وحملا السلاح والبنادق الآلية وطلقات الخرطوش، وقتلوا وشرعوا في قتل عدد من رجال الشرطة.

وأسندت للمتهمين الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب وسيلتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا