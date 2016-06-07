تأجيل محاكمة متهمي «أحداث عنف دار السلام» لـ 18 يوليو

مراسل «ONA»:

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار فتحي البيومي، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهمين في القضية رقم 10459 لسنة 2014 جنايات دار السلام، لجلسة 18 يوليو، وذلك لإستكمال السماع للشهود .

يٌذكر أن جلسة اليوم، قد عقدت بغرفة المداولة، واستمعت فيها المحكمة لعدد من الشهود .

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين وعددهم 2، أنهما بتاريخ 14 أغسطس 2014، استعرضا القوة وحملا السلاح والبنادق الآلية وطلقات الخرطوش، وقتلوا وشرعوا في قتل عدد من رجال الشرطة.

وأسندت للمتهمين الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب وسيلتها.