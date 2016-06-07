أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المرصد السورى:"قوات سوريا الديمقراطية" تسيطر على 52 قرية ومزرعة بحلب

Google+ Print
المرصد السورى:"قوات سوريا الديمقراطية" تسيطر على 52 قرية ومزرعة بحلب المرصد السورى:"قوات سوريا الديمقراطية" تسيطر على 52 قرية ومزرعة بحلب
أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن "قوات سوريا الديمقراطية" سيطرت على 52 قرية ومزرعة تابعة لمدينة منبج بمحافظة حلب، وأصبحت على مسافة كيلومترين فقط من أطراف المدينة.

وأشار المرصد- حسبما ذكرت قناة (الحرة الأمريكية) الثلاثاء، إلى استمرار المعارك العنيفة بين "قوات سوريا الديمقراطية" وتنظيم "داعش" فى ريف "منبج"، بالريف الشمالى الشرقى لحلب.

وفى سياق متصل، أفاد المرصد السورى باستمرار المعارك العنيفة بين قوات النظام السورى- مدعومة بالطيران الحربى السورى والروسى- وتنظيم "داعش" فى الريف الجنوبى لمدينة الطبقة بمحافظة الرقة، وسط تقدم بطيء لقوات النظام واقترابها من مفرق الطبقة على طريق أثريا- الرصافة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365