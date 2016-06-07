المرصد السورى:"قوات سوريا الديمقراطية" تسيطر على 52 قرية ومزرعة بحلب

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن "قوات سوريا الديمقراطية" سيطرت على 52 قرية ومزرعة تابعة لمدينة منبج بمحافظة حلب، وأصبحت على مسافة كيلومترين فقط من أطراف المدينة.

وأشار المرصد- حسبما ذكرت قناة (الحرة الأمريكية) الثلاثاء، إلى استمرار المعارك العنيفة بين "قوات سوريا الديمقراطية" وتنظيم "داعش" فى ريف "منبج"، بالريف الشمالى الشرقى لحلب.

وفى سياق متصل، أفاد المرصد السورى باستمرار المعارك العنيفة بين قوات النظام السورى- مدعومة بالطيران الحربى السورى والروسى- وتنظيم "داعش" فى الريف الجنوبى لمدينة الطبقة بمحافظة الرقة، وسط تقدم بطيء لقوات النظام واقترابها من مفرق الطبقة على طريق أثريا- الرصافة.

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