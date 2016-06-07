تغريم صحفى أسبانى 64 ألف يورو بتهمة الإساءة إلى «ميسى»

أصدر القضاء الإسباني، قرارًا بتغريم الصحفي الفونسو اوسيا وصحيفته لا رازون،كتعويض لنجم برشلونة اللاعب الآرجنتينى ليونيل ميسى.

وتعود تفاصيل القضية الى قبل عامين، وتحديداً في صيف 2014، حيث أطلق ” الفونسو “نيرانه على أفضل لاعب في العالم 5 مرات، متهماً اياه بأنه يتعاطى المنشطات، وذلك بعد خسارة منتخب بلاده أمام ألمانيا في نهائي كأس العالم.

وهو ما رد عليه اللاعب بتكليف محاميه برفع قضية ضد الصحفي ،وبعد عامين من تداول القضية في ساحات القضاء الإسباني حكم بالادانة على الصحفي، كما ألزمت الصحيفة بدفع تعويض مالي قدره 64.590 يورو.

وكشفت صحيفة سبورت عن نية نجم برشلونة بالتبرع بقيمة التعويض الى احدى الجمعيات الخيرية العالمية، وهي جمعية أطباء بلا حدود

يذكر أن ميسي يعاني حاليا من مشاكل قضائية ،ويحاكم مع والده بتهمة التهرب الضريبى.