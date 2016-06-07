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محكمة عراقية تقضى بالسجن المؤبد لأحد مزودى داعش بالمواد المتفجرة

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محكمة عراقية تقضى بالسجن المؤبد لأحد مزودى داعش بالمواد المتفجرة محكمة عراقية تقضى بالسجن المؤبد لأحد مزودى داعش بالمواد المتفجرة
قضت محكمة جنايات واسط جنوبى العراق، الثلاثاء، بالسجن المؤبد على شخص مدان بتزويد الجماعات الإرهابية، لا سيما تنظيم "داعش" الإرهابى، بمواد لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة من مخلفات حربية جمعها من معسكرات قديمة.

وقال رئيس محكمة جنايات واسط القاضى محمد حنظل عزيز أن المتهم أدين وفق المادة الرابعة1 فى قانون مكافحة الإرهاب، بجمعه مخلفات حربية من داخل معسكر حمورابى فى قضاء الصويرة تشمل عددا من قذائف الهاون وعتادا عسكريا.

وأضاف أن المدان اعترف بجلب أعداد كبيرة من القذائف وتوزيعها على الجماعات الإرهابية التى استخدمتها فى تفخيخ السيارات وتصنيع متفجرات لتنفيذ أعمال إرهابية ضد المواطنين.

وأقر المتهم بانتمائه للجماعات الإرهابية ومبايعته لتنظيم "داعش" الإرهابى، فضلا عن مشاركته فى نصب العبوات الناسفة لاستهداف القوات العسكرية العراقية.
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