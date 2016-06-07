"الليشمانيا" يتفشى بمخيمات اللاجئين.. وإصابة 50 ألفًا فى سوريا خلال عام

أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" الإخبارية الثلاثاء، بعودة مرض "الليشمانيا"- الذى يسبب تشوهات جلدية خطيرة- إلى مناطق عدة فى العالم العربى، خاصة المناطق التى تعانى من الحروب، ومخيمات اللاجئين.

وذكرت القناة أن حالات الإصابة بمرض "الليشمانيا" المُبلغ عنها ارتفعت بشكل كبير فى سوريا عما كانت عليه قبل الحرب، حيث وصلت إحصائيات الإصابة بالمرض خلال عام واحد فى سوريا وحدها إلى 50 ألف حالة.

وأوضحت القناة أن الدول المجاورة التى استقبلت الملايين من اللاجئين السوريين- والتى كانت تخلو سابقا من هذا المرض- بدأت أيضًا فى الإبلاغ عن عدد كبير من حالات الإصابة.

يشار إلى أن الطفيل المسبب لمرض "الليشمانيا" ينتقل عبر لسعة ذبابة الرمل، وتكثر الإصابة بالمرض فى مناطق الحروب التى تنهار فيها نظم الرعاية الصحية وتقل فيها خدمات المياه والصرف الصحى.

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