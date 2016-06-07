هيئة الأسرى: اعتقال 250 قاصرًا بسجن "عوفر" الإسرائيلى منذ مطلع 2016

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى أدخلت إلى معتقل "عوفر" العسكرى 250 قاصرا منذ مطلع العام الحالى، موضحة أن "الهجمة على الأطفال لا زالت مستمرة، وسياسة الاستهداف بحقهم لا زالت على ذات الوتيرة".

وأوضحت الهيئة -فى بيان الثلاثاء- أنه خلال الشهر الماضى فقط تم إدخال 37 قاصرًا إلى قسمى (17، 18) المخصصة للأسرى الأطفال، وأن إدارة المعتقل قامت بتفريغ قسم "20" والذى كان يضم قاصرين أيضا، وتم توزيع الأسرى القاصرين الذين كانوا يتواجدون فيه على قسمى الأشبال، وجزء منهم نقل إلى سجن "مجدو"، حيث يوجد هناك قسم مخصص للأشبال.

وقال البيان "يتم استخدام القسم الذى تم تفريغه من الأشبال للتفتيش، حيث يتم إخراج قسم بالكامل، ونقله إلى قسم "20"، وبعد ذلك تتم عملية التفتيشات للقسم، وبعدها بساعات يتم عودة الأسرى إلى مكانهم، مشيرة إلى "أن التعامل مع الأطفال من قبل إدارة السجن يتم بطريقة عشوائية، ولا يوجد هناك أية خصوصية".

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