أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

هيئة الأسرى: اعتقال 250 قاصرًا بسجن "عوفر" الإسرائيلى منذ مطلع 2016

Google+ Print
هيئة الأسرى: اعتقال 250 قاصرًا بسجن "عوفر" الإسرائيلى منذ مطلع 2016 هيئة الأسرى: اعتقال 250 قاصرًا بسجن "عوفر" الإسرائيلى منذ مطلع 2016
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى أدخلت إلى معتقل "عوفر" العسكرى 250 قاصرا منذ مطلع العام الحالى، موضحة أن "الهجمة على الأطفال لا زالت مستمرة، وسياسة الاستهداف بحقهم لا زالت على ذات الوتيرة".

وأوضحت الهيئة -فى بيان الثلاثاء- أنه خلال الشهر الماضى فقط تم إدخال 37 قاصرًا إلى قسمى (17، 18) المخصصة للأسرى الأطفال، وأن إدارة المعتقل قامت بتفريغ قسم "20" والذى كان يضم قاصرين أيضا، وتم توزيع الأسرى القاصرين الذين كانوا يتواجدون فيه على قسمى الأشبال، وجزء منهم نقل إلى سجن "مجدو"، حيث يوجد هناك قسم مخصص للأشبال.

وقال البيان "يتم استخدام القسم الذى تم تفريغه من الأشبال للتفتيش، حيث يتم إخراج قسم بالكامل، ونقله إلى قسم "20"، وبعد ذلك تتم عملية التفتيشات للقسم، وبعدها بساعات يتم عودة الأسرى إلى مكانهم، مشيرة إلى "أن التعامل مع الأطفال من قبل إدارة السجن يتم بطريقة عشوائية، ولا يوجد هناك أية خصوصية".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365