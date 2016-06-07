بشار الأسد: النظام الطائفى يحول أبناء الوطن الواحد إلى أعداء وخصوم

قال الرئيس السورى بشار الأسد، إن الشعب السورى فاجأ العالم مرة أخرى بمشاركته غير المسبوقة فى انتخابات مجلس الشعب واختيار ممثليه، مشيرًا إلى أن حجم الناخبين غير المسبوق كان رسالة واضحة للعالم بأنه كلما ازدادت الضغوط تمسك الشعب بسيادته أكثر.

وزعم الرئيس السورى خلال كلمة أمام مجلس الشعب السورى، أن ما تتعرض له بلاده هو بسبب مؤامرة خارجية خططت ضدها بمعاونة داخلية، مضيفًا: لو كان بيتنا الداخلى صلباً وأميناً ولا يضرب الفساد بعض جوانبه لما وصلت الأمور لما وصلت إليه الآن، مشددًا على أن النظام الطائفى يحول أبناء الوطن الواحد إلى أعداء و خصوم.

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