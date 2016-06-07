أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأردن تحظر نشر أخبار الهجوم على مكتب المخابرات فى البقعة

Google+ Print
الأردن تحظر نشر أخبار الهجوم على مكتب المخابرات فى البقعة الأردن تحظر نشر أخبار الهجوم على مكتب المخابرات فى البقعة

>أعلنت السلطات الاردنية الثلاثاء حظر نشر اخبار متعلقة بالهجوم على مكتب دائرة المخابرات العامة فى البقعة شمال عمان الذى ادى إلى مقتل خمسة من رجال المخابرات الاثنين.

وبحسب بيان رسمى "قرر مدير عام هيئة الاعلام امجد القاضى حظر نشر اى اخبار او معلومات متعلقة بالقضية التحقيقية الخاصة بمكتب مخابرات البقعة".

واضاف ان قرار الحظر جاء "تنفيذا لطلب نيابة محكمة أمن الدولة"، واستثنى "البيانات والمعلومات التى تصدر عن النائب العام لمحكمة امن الدولة".

واوضح ان القرار يشمل "اى وسيلة كانت سواء عن طريق مواقع الكترونية او وسائل التواصل الاجتماعى او اى وسيلة اعلامية اخرى حفاظا على سرية التحقيق وتحقيقا للصالح العام وتحت طائلة المسؤولية الجزائية".

وقتل خمسة من رجال المخابرات الاردنية فى "هجوم ارهابي" على مكتب تابع لدائرتهم شمال غرب عمان الاثنين قبل القاء القبض على مشتبه به فى الهجوم، ما جدد مخاوف امنية فى بلد حدوده طويلة مع سوريا والعراق.

واعلنت الاردنية مساء الاثنين اعتقال المشتبه به فى تنفيذ الهجوم، فيما اكدت ان "المؤشرات الاولية تدل على أن الهجوم هو حادث فردى معزول وأن التحقيقات ما زالت جارية".

ولم تعلن اى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور