الأردن تحظر نشر أخبار الهجوم على مكتب المخابرات فى البقعة

>أعلنت السلطات الاردنية الثلاثاء حظر نشر اخبار متعلقة بالهجوم على مكتب دائرة المخابرات العامة فى البقعة شمال عمان الذى ادى إلى مقتل خمسة من رجال المخابرات الاثنين.

وبحسب بيان رسمى "قرر مدير عام هيئة الاعلام امجد القاضى حظر نشر اى اخبار او معلومات متعلقة بالقضية التحقيقية الخاصة بمكتب مخابرات البقعة".

واضاف ان قرار الحظر جاء "تنفيذا لطلب نيابة محكمة أمن الدولة"، واستثنى "البيانات والمعلومات التى تصدر عن النائب العام لمحكمة امن الدولة".

واوضح ان القرار يشمل "اى وسيلة كانت سواء عن طريق مواقع الكترونية او وسائل التواصل الاجتماعى او اى وسيلة اعلامية اخرى حفاظا على سرية التحقيق وتحقيقا للصالح العام وتحت طائلة المسؤولية الجزائية".

وقتل خمسة من رجال المخابرات الاردنية فى "هجوم ارهابي" على مكتب تابع لدائرتهم شمال غرب عمان الاثنين قبل القاء القبض على مشتبه به فى الهجوم، ما جدد مخاوف امنية فى بلد حدوده طويلة مع سوريا والعراق.

واعلنت الحكومة الاردنية مساء الاثنين اعتقال المشتبه به فى تنفيذ الهجوم، فيما اكدت ان "المؤشرات الاولية تدل على أن الهجوم هو حادث فردى معزول وأن التحقيقات ما زالت جارية".

ولم تعلن اى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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