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عبور 41 سفينة قناة السويس بحمولة 2.5 مليون طن

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عبور 41 سفينة قناة السويس بحمولة 2.5 مليون طن عبور 41 سفينة قناة السويس بحمولة 2.5 مليون طن
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 41 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس أن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية ELEONRA MAERSK بحمولة 171 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و200 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC MELATIDE بحمولة 158 ألف طن


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