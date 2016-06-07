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ضبط 3 سائقين بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات فى كمين بأسوان

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ضبط 3 سائقين بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات فى كمين بأسوان ضبط 3 سائقين بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات فى كمين بأسوان
تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم، من ضبط 407 مخالفات مرورية متنوعة، بإجمالى مبالغ محصلة 12250 جنيها، وذلك خلال الحملة الموسعة التى قامت بتنفيذها إدارة مرور أسوان بدائرة مركز أسوان، والتى استهدفت ضبط المخالفات المرورية، والتحليل العشوائى للسائقين تحت تأثير المخدرات.

وقد تضمنت الجهود فحص 50 سائق سيارة بنقطة كمين أبو الريش، وقد أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطى المخدرات، وضبط سيارتين بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص.

كما تم تحرير 29 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 52 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وكذلك تم سحب تراخيص 51 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 170 مخالفة متنوعة.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابة المختصة التحقيق.


> ضبط سائقين بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر فى حملة بأسوان

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