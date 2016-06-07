خبر في الجول - الزمالك سيستخدم معاريه لإتمام الصفقات

سيلجأ الزمالك إلى مد الأندية المختلفة بلاعبيه المعارين حاليا توفيرا للنفقات من أجل ضم لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك سيسلك هذا المسار من أجل الحفاظ على اللاعبين المعارين مثل إسلام جمال وأحمد سمير ويوسف إبراهيم.

ولن يفرض الزمالك ناديا بعينه على اللاعب المعار بل سيخيره، على أن تُخصم قيمة الإعارة من ثمن الصفقة التي يتممها الزمالك من هذا النادي.

وبخلاف الثلاثي المذكور، تضم قائمة اللاعبين المعارين من الزمالك أيضا محمد عبد الرزاق "بازوكا" وإبراهيم صلاح وخالد قمر وشريف علاء وعبد الله سيسيه.