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الأهلي: مباراة الداخلية صعبة لهذه الأسباب

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الأهلي: مباراة الداخلية صعبة لهذه الأسباب الأهلي: مباراة الداخلية صعبة لهذه الأسباب

عدد أسامة عرابي المدرب العام للأهلي أسباب صعوبة لقاء الداخلية يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال عرابي للصحفيين:"اللعب بعد التوقف يجعل المباراة اختبارا حقيقيا بالنسبة للفريق".

وأضاف "ضف إلى هذا التغيرات البيولوجية بسبب شهر رمضان، فمواعيد الطعام والنوم ما إلى غيره يختلف عن الأيام العادية".

وتابع "الداخلية فريق قوي لديه لاعبين ممتازين، يقوده جهاز فني على أعلى مستوى".

وواصل "المدرب مارتن يول حرص على نقل أهمية المباراة للاعبين من أجل الاقتراب خطوة أخرى من لقب الدوري".

ويستضيف الأهلي فريق الداخلية بالجولة 31 من المسابقة التي يتصدرها بفارق 8 نقاط عن الزمالك حامل اللقب.

وستكون هذه المباراة هي الأولى للأهلي منذ 15 يوما، فكانت مواجهته الأخيرة يوم 25 مايو الماضي حين تفوق على المقاولون العرب بثلاثية دون رد.

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