الإعلان عن البدء في إنشاء متحف الأهلي وتحديد المكان الأفضل له

أعلن عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس لجنة التسويق عن بدء الخطوات الفعلية لإنشاء متحف النادي بعد سلسلة من الاجتماعات مع الشركات المتخصصة في هذا المجال فضلا عن الدراسات التسويقية للمشروع على مدار فترة طويلة.

واجتمع وحيد أمس الاثنين مع شركة وصفها بأنها واحدة من أكبر أربع شركات متخصصة في هذا المجال على مستوى العالم.

وقال عماد وحيد: "الهدف الرئيسي من المتحف هو تخليد تاريخ النادي وبطولاته وتعظيم الأصول التجارية واستثمار اسم وشعار الأهلي بالشكل الأفضل".

وأضاف "الشركة قدمت خلال شرحها نموذجا رائعا لمقترح متحف الأهلي بما يليق بمكانة النادي وجماهيره العريضة".

وأكد "فكرة إنشاء المتحف لن تقوم فقط على مقتنيات النادي والأرشيف الخاص به ولكن هناك فكر متطور لدى الشركة بأن يقوم مشروع المتحف على إحياء ذكرى كل البطولات التي حصدها الأهلي على مدار أكثر من مائة وتسع سنوات ومشاهدة المباريات القديمة وألعاب حديثة".

وأكمل وحيد "الشركة أيضا قامت بعمل دراسة شاملة في السوق الرياضي المصري والعربي وثبت لها بالدليل القاطع علو قيمة العلامة التجارية للنادي فضلا عن شعبيته الجارفة في كل الأنحاء".

وقال وحيد إن التكلفة المالية للمتحف تتراوح ما بين 10 و15 مليون دولار، وأن الاقتراح الأصوب لمكان المتحف حسبما ترى الشركة أن يتم إلحاقه باستاد الأهلي الجديد في فرع الشيخ زايد وهو النظام المتبع في كبرى الأندية العالمية مثل برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ حسبما أشار عضو مجلس إدارة النادي.

وأتم عماد وحيد "مجلس إدارة الأهلي ينتظر الكثير من العوائد لهذا المشروع التاريخي بداية بتوثيق تاريخ النادي وبطولاته وأبطاله ومرورا بالمجد الأدبي لجماهير الأهلي ونهاية بالمكسب المالي المتعدد المنافذ من التذاكر وبيع المنتجات والرعاية".