مراد باتنة: لم يصلني عرض من الأهلي أو الزمالك

قال مراد باتنة هداف فريق الفتح الرباطي بطل الدوري المغربي إنه لم يتلق عروضا من قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك.

وصرح باتنة لصحيفة هيسبريس المغربية قائلا:"سأحسم الفريق الذي سألعب له الموسم المقبل خلال الأسبوع الجاري".

وأضاف "سأتحدث مع الإدارة وسأدرس العروض المقدمة. الأهلي والزمالك لم يتقدما بعرض من أجل ضمي".

وعلم FilGoal.com أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على الزمالك شراء اللاعب، خاصة أن الأخير فكر في التعاقد مع باتنة الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)

وتابع باتنة "هناك مفاوضات كثيرة مع فرق خليجية، وأخرى بفرنسا وإسبانيا وتركيا".

وواصل "لا أعلم وجهتي المقبلة حتى اللحظة. أرغب في الاستمرار، لكنني أتمنى الاحتراف مثل أي لاعب".