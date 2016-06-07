أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بمنطقة أوسيم

Google+ Print
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بمنطقة أوسيم إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بمنطقة أوسيم
نشبت مشاجرة بين 9 أشخاص بسبب خلافات الجيرة بأوسيم، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 5 من المتشاجرين برش خرطوش، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تلقى رئيس مباحث أوسيم بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص، وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين أن 4 أشخاص أطلقوا الأعيرة النارية على 5 من جيرانهم بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، ما أسفر عن إصابتهم.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين والأسلحة النارية، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


>السيطرة على مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بالعجوزة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365