إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بمنطقة أوسيم

نشبت مشاجرة بين 9 أشخاص بسبب خلافات الجيرة بأوسيم، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 5 من المتشاجرين برش خرطوش، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
>السيطرة على مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بالعجوزة
تلقى رئيس مباحث أوسيم بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص، وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين أن 4 أشخاص أطلقوا الأعيرة النارية على 5 من جيرانهم بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، ما أسفر عن إصابتهم.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين والأسلحة النارية، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
>السيطرة على مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بالعجوزة