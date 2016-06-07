ضبط 3 أشخاص حاولوا سرقة سائق توك توك بالإكراه فى أوسيم

طارد عدد من أهالى منطقة أوسيم بالجيزة عاطلين وربة منزل بعد إلقائهم مادة حارقة على سائق والاستيلاء على التوك توك الخاص به، حيث تمكنوا من ضبطهم وتسليمهم لرجال المباحث.

تلقى رئيس مباحث أوسيم بلاغا من الأهالى يفيد بضبط 3 أشخاص لمحاولتهم سرقة توك توك بالإكراه، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل استوقفت سائق توك توك وطلبت منه توصيلها ثم فوجئ بشخصين يهددانه بسلاح نارى وإلقاء مادة حارقة فى عينه واستولوا منه على التوك توك وفروا هاربين صحبة الفتاة، إلا أنه إستغاث بالأهالى حيث تمكنوا من ضبطه.

وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وكييس بلاستيك يحتوى على كمية من الشطة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

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