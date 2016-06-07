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إخلاء سبيل معاق وصديقه ألقى مولوتوف على "لجنة امتحان ثانوية" بالحوامدية

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إخلاء سبيل معاق وصديقه ألقى مولوتوف على "لجنة امتحان ثانوية" بالحوامدية إخلاء سبيل معاق وصديقه ألقى مولوتوف على "لجنة امتحان ثانوية" بالحوامدية
قرر رئيس نيابة الحوامدية، المستشار رامى منصور، إخلاء سبيل عاطل وصديقه بكفالة ألف جنيه بعد قيام الأول بتحريض الثانى على إلقاء زجاجة مولوتوف على إحدى المدارس التى كان يجرى فيها شقيق المتهم الأول امتحان الثانوية العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن أحد المراقبين رفض محاولة غش شقيق المتهم، فقام بالتحدث مع صديقه وتبين أنه معاق ذهنيا فقام بإلقاء زجاجة مولوتوف على المدرسة.

وأنكر المتهم شقيق الطالب تهمة تحريض زميله المعاق فى الهجوم على المدرسة، وأنه قام بالتصرف من تلقاء نفسه بعد علمه برفض المراقب السماح لشقيقه بالغش.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً من العميد عصام فتحى مأمور قسم شرطة البدرشين، بتعرض إحدى لجان الثانوية العامة لعملية إلقاء زجاجة مولوتوف على مدرسة ثانوى، أثناء تأدية الطلاب امتحان الثانوية، من قبل مجهول وتمكنه من الهروب.

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مصر 365