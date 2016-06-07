أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شقيقان يتبادلان الطعنات فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات أسرية بالعياط

Google+ Print
شقيقان يتبادلان الطعنات فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات أسرية بالعياط شقيقان يتبادلان الطعنات فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات أسرية بالعياط
تبادل شقيقان الطعنات خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية بالعياط، وتم نقلهما إلى المستشفى فى حالة حرجة، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وتلقى رئيس مباحث العياط بلاغا بنشوب مشاجرة بين شقيقين بالأسلحة البيضاء.

وكشفت التحريات، أن الشقيقين نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تبادلا خلالها الطعنات، ما أسفر عن إصابتهما بعدة جروح وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

السيطرة على مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بالعجوزة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365