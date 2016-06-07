شقيقان يتبادلان الطعنات فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات أسرية بالعياط

تبادل شقيقان الطعنات خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية بالعياط، وتم نقلهما إلى المستشفى فى حالة حرجة، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، وتلقى رئيس مباحث العياط بلاغا بنشوب مشاجرة بين شقيقين بالأسلحة البيضاء.

وكشفت التحريات، أن الشقيقين نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تبادلا خلالها الطعنات، ما أسفر عن إصابتهما بعدة جروح وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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