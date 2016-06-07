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نجاح عمليتين جراحيتين لمواطنين في الشارقة بالخلايا الجذعية

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نجاح عمليتين جراحيتين لمواطنين في الشارقة بالخلايا الجذعية نجاح عمليتين جراحيتين لمواطنين في الشارقة بالخلايا الجذعية

أعلن الدكتور صقر المعلا رئيس قسم التجميل بمستشفى القاسمي بالشارقة ، نجاح عمليتين لعلاج الجروح بالخلايا الجذعية ، وذلك للمرة الأولى على مستوى العالم .

وقال في مؤتمر صحفي اليوم  إن القسم تمكن من  إجراء عمليتين جراحيتين لمواطنين في العشرينات من عمرهما يعانيان من جروح قديمة منذ عامين ولم تجد العمليات الجراحية فيهما نفعاً، مبينا أنه لأول مرة على مستوى العالم يتم علاج الجروح بالخلايا الجذعية المأخوذة من دهون الشخص نفسه ، حيث تم شفط من المريضين ومن ثم تحويلها إلى أحد المختبرات في دبي لفصل الدهون واستخراج الخلايا الجذعية والتي استمرت أسبوعا وذلك بعد أخذ الموافقات من الجهات المختصة وأبرزها لجنة الأخلاقيات بوزارة الصحة ووقاية المجتمع ، ومن ثم زرعها في الجرح القديم لكلا المريضين .

وأوضح أنه تم إجراء العمليتين قبل أسبوع وأن المريضين يتماثلان للشفاء ، مبينا أن العملية الواحدة استغرقت 20 دقيقة وأن نسبة النجاح فيهما90  بالمئة .

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