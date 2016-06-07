وفـاة أم وابنتيها جراء احترق منزلهما في الشارقة

توفيت إمرأة من جزر القمر وإبنتيها في حريق اندلع صباح اليوم في منزل مشترك تقطنه عائلتان بمنطقة الغافية بالشارقة وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة اسباب الحريق.

وفي التفاصيل تلقت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في تمام الساعة 11:33 صباحاً، بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المنازل بمنطقة الغافية، وعليه توجهت قوة من الدفاع المدني، والإسعاف والإنقاذ ودوريات الأنجاد والإسعاف الوطني، إلى موقع الحادث حيث باشروا عملهم في تطويق مكان الحادث ومكافحة الحريق، بحضور وإشراف العقيد علي سالم الخيال مدير عام العمليات المركزية بشرطـة الشارقة والمقدم سامي خميس النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، وقد أسفر الحريق عن وفاة فتاتين ووالدتهما من سكان المنزل المذكور.

وذكر المقدم سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، أن أولى دوريات الدفاع المدني قد وصلت إلى موقع الحادث في غضون ثلاث دقائق من تلقي البلاغ حيث تبين أن النيران قد أتت على معظم أنحاء المنزل مما نتج عنه وفاة فتاتين نتيجة استنشاقهما الدخان الكثيف المنبعث من الحريق واحتراق والدتهما في الحادث.

وقدم العقيد على سالم الخيال مدير عام العمليات المركزية بالشارقة تعازيه ومواساته إلى والد المتوفين في هذا المصاب وأمر بمتابعة الاجراءات والتحفظ على المنزل، وانتداب خبير الحرائق من قسم المختبر الجنائي في شرطة الشارقة لبيان ومعرفة سبب اندلاع الحريق.

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