أوقاف الإسكندرية ترسل إنذاراً لقيادى سلفى لإمامة المصلين بدون تصريح

"أوقاف الإسكندرية"تلغى تصريح خطيب سمح لقيادى سلفى بإمامة المصلين بالتروايح

أكد مصدر بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، أن المديرة أرسلت إنذاراً للشيخ أحمد حطيبة، الداعية السلفى لقيامه بإمامة المصلين فى اليوم الأول من صلاة التراويح بمسجد دنا.>وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن قيادات المديرية اتخذت اللازم لمنع الدعاه المزيفين من استخدام المساجد وإمامة المصلين بدون تصريح من الأوقاف وعدم أهليتهم للمنابر.