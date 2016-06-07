رئيس مياه القناة يوجه بضرورة تواجد العاملين بالمحطات وسرعة إصلاح الأعطال

أكد المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية تفعيل تواجد العاملين بالشركة لإنهاء الأعمال المكلفين بها لخدمة مياه الشرب والصرف الصحى والمتعلقة بالتعامل المباشر مع المواطنين، وهذا يستلزم سرعة الاستجابة والمتابعة المستمرة والتواصل مع المحطات والشبكات.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها رئيس شركة مياه القناة اليوم الثلاثاء، لتفقد محطة المياه العكرة بأبوصوير والتى تقوم بإمداد المياه العكرة إلى محطة مياه الشرب الكبرى بأبوصوير، وأن أعمال الصيانة التى تم متابعتها ستؤدى إلى رفع كميات كبيرة إلى المحطة الكبرى سينتج عنها عمل المحطة بكامل طاقتها لمواجهة زيادة الطلب على المياه فى فصل الصيف وشهر رمضان فى ساعات الذروة أثناء الإفطار والسحور.

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