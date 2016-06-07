أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مياه القناة يوجه بضرورة تواجد العاملين بالمحطات وسرعة إصلاح الأعطال

Google+ Print
رئيس مياه القناة يوجه بضرورة تواجد العاملين بالمحطات وسرعة إصلاح الأعطال رئيس مياه القناة يوجه بضرورة تواجد العاملين بالمحطات وسرعة إصلاح الأعطال
أكد المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أهمية تفعيل تواجد العاملين بالشركة لإنهاء الأعمال المكلفين بها لخدمة مياه الشرب والصرف الصحى والمتعلقة بالتعامل المباشر مع المواطنين، وهذا يستلزم سرعة الاستجابة والمتابعة المستمرة والتواصل مع المحطات والشبكات.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها رئيس شركة مياه القناة اليوم الثلاثاء، لتفقد محطة المياه العكرة بأبوصوير والتى تقوم بإمداد المياه العكرة إلى محطة مياه الشرب الكبرى بأبوصوير، وأن أعمال الصيانة التى تم متابعتها ستؤدى إلى رفع كميات كبيرة إلى المحطة الكبرى سينتج عنها عمل المحطة بكامل طاقتها لمواجهة زيادة الطلب على المياه فى فصل الصيف وشهر رمضان فى ساعات الذروة أثناء الإفطار والسحور.

رئيس مياه القناة (1)

رئيس مياه القناة (2)

رئيس مياه القناة (3)


>- رئيس شركة مياه القناة: تنسيق مع محافظتى القاهرة والجيزة لحل مشكلة مياه السويس
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365