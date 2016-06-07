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رئيس جامعة بنى سويف: إنشاء قسم جديد للاتصالات بكلية الهندسة

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رئيس جامعة بنى سويف: إنشاء قسم جديد للاتصالات بكلية الهندسة رئيس جامعة بنى سويف: إنشاء قسم جديد للاتصالات بكلية الهندسة
أكد الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، موافقة مجلس الجامعة على إنشاء قسم جديد للاتصالات بكلية الهندسة بالتعاون مع جامعة سول الكورية وإنشاء برنامج متميز للهندسة الإنشائية.

أوضح رئيس الجامعة فى بيان إعلامى اليوم الثلاثاء، أن التعاون مع الجامعة الكورية يأتى فى إطار حرص الجامعة الدائم على التعاون مع الجامعات العالمية بهدف تطوير العملية التعليمية والانفتاح على التقنيات الحديثة، ما يعود بالنفع على خدمة المجتمع المحلى والقومى، كما أن ذلك التعاون يعد جزءًا لعقد بروتوكول تعاون مشترك بين هندسة بنى سويف وكلية الاتصالات بجامعة سول الوطنية، والذى يهدف إلى تبادل العلاقات العلمية والبحثية وتعزيز التعاون الأكاديمى بين الجانبين علاوة على تبادل الموارد فى مجال النشر العلمى والمعلومات الأكاديمية وإجراء البحوث المشتركة.

وأشار إلى إبرام مذكرة تفاهم بين الجانبين والكليتين ستكون محل الدراسة والمراجعة لحين توقيع البروتوكول النهائى.


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